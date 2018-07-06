مسلحون مجهولون يختطفون 3 فلبينيين وكوريا في ليبيا

اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة ثلاثة فلبيين وكوريا واحدا يعملون فنيين في محطة لتصفية المياه جنوب شرقي ليبيا، وفق ما صرح مسؤول ليبي اليوم الجمعة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المجموعة المسلحة اختطفت أيضا عدة عمال ليبيين في الهجوم الذي شنته، لكنها أفرجت عنهم فيما بعد.

وأصدر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يعمل فيه المختطفون بيانا جاء فيه: " في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، قامت مجموعة مسلحة باقتحام موقع الحساونة بقوة السلاح، وتوجهوا للعمارة السكنية الخاصة بالعمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة واختطفت بالقوة أربعة مهندسين أجانب، ثلاثة منهم من دولة الفلبين وآخر من دولة كوريا الجنوبية، وتوجهوا بهم خارج الموقع بعد اختطاف ثلاثة من أفراد الأمن الصناعي، وعلى بعد 10 كيلو مترات من الموقع أخلوا سبيل أفراد الأمن الصناعي الثلاثة فيما اقتادوا المهندسين والفنيين الأجانب لجهة مجهولة".

وحمل البيان المجموعة المسلحة المسؤولية الكاملة عن سلامة المهندسين الأجانب، وطالب بإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال لها أثر سلبي على أعمال التشغيل والصيانة بالمنظومة، ما يتسبب في توقف الإمداد المائي بشكل كامل على المدن والمشاريع الزراعية في المنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس.

المصدر: وكالات