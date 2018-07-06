الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا على منطقة جازان السعودية

أفادت مصادر إعلامية بأن الدفاعات الجوية السعودية تصدت اليوم الجمعة لصاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون من شمال اليمن باتجاه منطقة جازان جنوبي المملكة.

وقد أطلق الحوثيون عدة صواريخ مماثلة في أوقات سابقة، استهدفت مناطق مختلفة في السعودية وكان من بينها مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها في عسير ومطار جازان، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

عاجل | الدفاع الجوي يعترض صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة #جازان#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٦ يوليو ٢٠١٨

وتعتبر جماعة الحوثيين اليمنية أن إطلاق هذه الصواريخ يأتي في سياق الدفاع عن النفس، خصوصا بعد مضي أكثر من 3 سنوات على ما تصفه الجماعة بالعدوان على اليمن.

ويشهد اليمن، منذ سبتمبر 2014، نزاعا مسلحا بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وقوات الحوثيين من جهة أخرى، التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح ، الذي قتل في 4 ديسمبر الماضي جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في سبتمبر 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع عسكرية تابعة لجماعة "الحوثيين"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الحوثيون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

وفرض التحالف العربي، منذ بدء عملياته العسكرية، حظرا جويا وبريا وبحريا، على معظم الأراضي اليمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء بغية "منع تهريب السلاح".

وأعلنت الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما يعاني أكثر من 22 مليون يمني في البلاد من الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة.

المصدر: وكالات