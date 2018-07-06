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تونس تتوقع استقبال 3 ملايين سائح جزائري

أخبار العالم العربي

تونس تتوقع استقبال 3 ملايين سائح جزائري
Globallookpress
وزيرة السياحة سلمى اللومي
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أعلن ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسية بالجزائر فؤاد الواد في حوار له مع إذاعة الجوهرة أف أم التونسية أمس الخميس، أن تونس تتطّلع إلى استقبال 3 ملايين سائح جزائري هذه السنة.

وقال المسؤول التونسي: "هذه السنة ستشهد زيادة (في عدد السياح الجزائريين في تونس). ونتوقع ما بين 2.7 و 3 ملايين سائح سيزورون تونس سنة 2018".

وأضاف: أنّ السداسي الأول من هذه السنة شهد حضور أكثر من 905 آلاف جزائري بتونس، وهو ما يعني زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما أشار المتحدث إلى أن مدينة سوسة الساحلية تبقى الوجهة المفضلة لدى الجزائريين متبوعة بكل من مدينتي الحمامات ونابل.

وعن إمكانية استخدام الدينار الجزائري كوسيلة للدفع في الأراضي التونسية، أكد الواد أن هذه مبادرة اقترحها بعض المسؤولين التونسيين، إلا أنها تبقى غير قابلة للتجسيد في ظل غياب اتفاقات ملموسة بين وزارتي المالية والبنكين المركزيين في البلدين الشقيقين.

المصدر: الجزائر أون لاين + algeriemondeinfo

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