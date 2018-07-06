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منظمة حظر الكيميائي عثرت على كلورين ولم تجد غاز أعصاب في دوما

أخبار العالم العربي

منظمة حظر الكيميائي عثرت على كلورين ولم تجد غاز أعصاب في دوما
AFP Bart Maat / ANP
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي
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أكد التقرير الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المفترض في دوما بسوريا عدم وجود آثار غاز أعصاب والعثور على الكلورين في العينات التي أخذتها من المكان.

وجاء في التقرير أن "تم العثور على مختلف مركبات الكلورين الكيميائية العضوية في العينات" من اثنين من الأماكن، إلى جانب عدم العثور على أي أثر للغازات المؤثرة على الأعصاب، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يتبع..

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