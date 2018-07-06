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مراسلنا: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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مراسلنا: مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
maannews.net
الطواقم الطبية تخلي عشرات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مقتل شاب وإصابة 146 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات سلمية على الحدود الشرقية للقطاع، وجاءت بعنوان "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، مقتل الشاب محمد جمال عليان أبو حليمة (22 عاما)، جراء إصابته في الصدر شرقي غزة.

وذكر القدرة، أن 101 مصابا تلقوا علاجا ميدانيا في النقاط الطبية، فيما نقل 45 مصابا للمستشفيات"، لافتا إلى أن من بين الإصابات 24 بالرصاص الحي.

المصدر: RT + معا

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