الأردن يقدم مساعدات طبية عاجلة للّاجئين السوريين عند الحدود

تجولت عدسة RT، في مخيم طبي قدمه الأردن وشمل خيما عسكرية مجهزة بمعدات طبية وكوادر لتقديم الإسعافات الأولية للاجئين السوريين في منطقة الحدود المحاذية لدرعا السورية.

وذكرت مراسلتنا في الأردن، أن المنطقة الحدودية شهدت نزوحا للاجئين السوريين، عقب العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري لطرد المسلحين من المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة قيام الكوادر الطبية الأردنية بتقديم المساعدات الأولية لطفل سوري جرح في جبينه أثناء هروب عائلته من المنطقة، والتي شهدت تمركزا للعناصر المسلحة.

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من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة المساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم.

وكتب الصفدي في تغريدة على "تويتر": هذا الأمر "يأتي في مقدمة محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك.. الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء السوريين مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع".

ورفع العلم السوري على معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية عقب التوصل اليوم الجمعة، إلى اتفاق بين الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، والحكومة بضمانات روسية، يشتمل على بنود عدة أهمها البدء بعملية تسليم الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا السورية.

المصدر: RT