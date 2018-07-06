ماكرون ينفي تدخل فرنسا في المفاوضات الروسية القطرية لشراء "إس-400"

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشائعات التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية بشأن تدخل باريس بطلب من السعودية في صفقة توريد منظومات "إس - 400" الصاروخية الروسية إلى قطر.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي أجراه اليوم الجمعة: "لقد رأيت تقارير إعلامية بهذا الشأن، وأود الإشارة إلى توفر طرق أخرى مباشرة لتوصيل الرسالة إلى موسكو. والسعودية هي نفسها، على حد علمي، تتفاوض مع روسيا. كل طرف بإمكانه التفاوض المباشر، ولا تعتزم فرنسا التدخل في مثل هذه العلاقات، ولا نتدخل في مفاوضات ثلاثية أو رباعية الأطراف، لدينا ما يكفي من الأمور للعمل عليها".

وبين ماكرون طبيعة العلاقة بين فرنسا وقطر، قائلا إن البلدين يدعمان علاقات التعاون الاستراتيجي القائم على رؤية مشتركة للمشاكل والأهداف المشتركة، بما في ذلك التعاون بين حكومتي البلدين والعسكريين.

وأكد الرئيس الفرنسي تصميم باريس على توسيع التعاون مع قطر في الفترة القادمة، مضيفا: "لكن الشيء الأهم بالنسبة إلي أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية أوسع والسعي المشترك إلى تحقيق أهداف أكبر، وقد وضعنا خريطة طريق تعكس موقفنا المشترك".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، ذكرت الأسبوع الماضي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي طلب فيها من ماكرون الضغط على قطر بغية منعها من الحصول على صواريخ "إس-400"، وإلا فستلجأ الرياض إلى "عمل عسكري" ضد الدوحة.

المصدر: تاس