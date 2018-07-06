القوات المصرية والفرنسية تتدرب على استخدام أحدث أساليب القتال في البحر الأحمر

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا مشتركا في حوض قاعدة البحر الأحمر البحرية استمر لعدة أيام، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

وشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهارا وليلا، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة، وعلى الإمداد البحري.

ويأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق محمد زكي، قد التقى في باريس مؤخرا وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حيث تناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات