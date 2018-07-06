"الإخوان" ينفون أي مباحثات من تحت الطاولة لمصالحة القاهرة

أكد طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة في قائمة الإرهاب المصرية، أن الجماعة لن تجري أي مباحثات من تحت الطاولة، في محاولة للتصالح مع الحكومة المصرية.

ونفى فهمي، في تصريحات لشبكة الإذاعة والتليفزيون التركية، وجود مباحثات من أي نوع بين الحكومة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن جميع الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام العربية والعالمية في هذا الشأن لا تحمل أي جانب من الصحة.

وأكد متحدث "الإخوان" على موقف الجماعة، شيرا إلى أن "الإخوان" لا يمكن لهم إجراء أي مباحثات من تحت الطاولة.

وقال فهمي إن خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي الأخير للشعب المصري، "كان نفس الخطاب الذي توجه به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري، إلا أن السيسي أضاف عليه عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور".

المصدر: شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية