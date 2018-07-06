قائد عمليات ديالى لـRT: "ثأر الشهداء" تحقق أهدافها بسرعة

أكد قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى لـ RT أن عملية "ثأر الشهداء" تحقق أهدافها بسرعة وتنظيم "داعش" لا يملك أي موطئ قدم على الأرض.

وأوضح العزاوى لمراسلنا أن العمليات العسكرية شرق محافظتي ديالى وكركوك مستمرة لتطهير كافة المناطق الواقعة في الأجزاء الشرقية لمحافظة ديالى وصلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش العراقي المتمثل بالغطاء الجوي المروحي للقطعات الموجودة في الميدان.

ورصدت كاميرا RT خلال تغطيتها الميدانية للعمليات تقدم خمس محاور قتالية باتجاه مناطق تلال حمرين وقراها، حيث تشترك في هذه العملية قوات من الجيش العراقي وأخرى من الشرطة الاتحادية.

وتهدف هذه العملية لتطهير كافة المناطق الشرقية لمحافظة ديالى من الخلايا النائمة التابعة لداعش وفرض سيطرة الدولة على كل المحافظة، علما أن القوات العراقية بكل صنوفها تدخل للمرة الأولى منذ عام 2003 إلى بعض مناطق شرق ديالى الحدودية مع إيران بهذه العمليات العسكرية الواسعة.

ولم يلاحظ خلال كتابة هذا التقرير في مناطق تلال حمرين، وقره تبه، ونارين، وتغطية سير العمليات العسكرية، أي مواجهة عسكرية مع الجماعات الإرهابية لا سيما وأن بعض مواقع داعش وجدت فارغة بالقرب من تلال حمرين، ما يشير إلى عدم قدرة التنظيم على خوض أي مواجهة عسكرية مع القوات العراقية وفقدانه السيطرة على مناطق كان يتواجد فيها.

ورغم هروب بعض العناصر الإرهابية، فقد تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بانتمائهم للتنظيم وتجري التحقيقات معهم على قدم وساق.

هذه العملية العسكرية الواسعة "ثأر الشهداء" جاءت بعد أيام على قيام داعش باختطاف عدد من عناصر الأمن العراقيين ومن ثم قتلهم. وتجري الآن عمليات تمشيط ومطاردة مستمرة لما تبقى من خلايا التنظيم النائمة.

المصدر: RT