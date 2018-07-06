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رويترز: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف القنيطرة

أخبار العالم العربي

رويترز: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف القنيطرة
AFP MENAHEM KAHANA
القنيطرة (أرشيف)
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تعرضت قرية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا لضربة جوية إسرائيلية، حسبما نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن قيادي موال للحكومة السورية.

وأضاف القيادي أن الضربة أصابت تلا في قرية خان أرنبة، من دون أن تتسبب في سقوط ضحايا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه استهدف موقعا للجيش السوري "أطلقت منه قبل قليل قذيفة هاون سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج وبالقرب منه"، مضيفا أن القذيفة "أطلقت في إطار الحرب الداخلية بين النظام والمتمردين".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يتدخل بالحرب الداخلية في سوريا، لكنه في ذات الوقت سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك القوات من العام 1974، بما في ذلك الحفاظ على المنطقة العازلة في الجولان".

وتتهم دمشق إسرائيل بتقديم دعم لمسلحي المعارضة في عملياتهم ضد القوات الحكومية السورية في منطقة الجولان.

المصدر: رويترز + وكالات

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