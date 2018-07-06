// 26.06.2018 по тикету 15478
مصرع 13 شخصا وإصابة 6 في حادث مروري بمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh5t
لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الشيخ فضل في محافظة المنيا بمصر.
وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارا، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل وسيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي.
وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.
المصدر: RT + وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)