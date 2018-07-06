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مصرع 13 شخصا وإصابة 6 في حادث مروري بمصر

أخبار العالم العربي

مصرع 13 شخصا وإصابة 6 في حادث مروري بمصر
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لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الشيخ فضل في محافظة المنيا بمصر.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارا، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل وسيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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