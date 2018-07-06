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قتلوا 8 رجال أمام أطفالهم .. داعش يظهر من جديد بسيطرة وهمية في ديالى

أخبار العالم العربي

قتلوا 8 رجال أمام أطفالهم .. داعش يظهر من جديد بسيطرة وهمية في ديالى
Reuters
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ظهرت من جديد السيطرات الوهمية التي عمل تنظيم "داعش" على نصبها على الطريق الرابط بين بغداد -ديالى - كركوك، حيث أكدت مصادر أمنية لـRT مقتل ثمانية مدنيين على يد عناصر التنظيم.

وقال المصدر الأمني لـRT إن "مسلحين أوقفوا عائلة مكونة من 8 أشخاص ليلة الخميس وعزلوا النساء عن الرجال وكذلك الأطفال، ثم قتلوا الرجال فيما تركوا النساء والأطفال على الطريق".
يذكر أن الحكومة العراقية عززت منذ أيام تواجدها الأمني والعسكري في كركوك ومحيطها وكذلك محافظة ديالى من أجل القضاء على خلايا تنظيم "داعش" التي نشطت خلال الفترة الأخيرة وقامت بعمليات "إرهابية" استهدفت قوات أمنية ومدنيين.

المصدر: RT

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