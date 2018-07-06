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توقيف مشجع بريطاني في موسكو بطلب من الإمارات

أخبار العالم العربي

توقيف مشجع بريطاني في موسكو بطلب من الإمارات
Reuters
مشجعون انجليز في موسكو
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تنظر محكمة منطقة "توشينو" في موسكو، اليوم الجمعة، في مسألة اعتقال البريطاني تريفور هورسلي (63 عاما)، الذي تم توقيفه استنادا لمذكرة بحث دولية بطلب من الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد ايزنديروف، محامي الدفاع عن المواطن البريطاني، إن موكله دخل روسيا قبل فترة كمشجع لحضور فعاليات مونديال روسيا، وتم ذلك من دون أي مشاكل. ولكن قبل يومين تم توقيفه في الملعب بموسكو بزعم أنه ملاحق دوليا بطلب من الإمارات.

وذكر المحامي، أن محكمة منطقة "توشينو" ستنظر اليوم في الطلب المقدم من جانب النيابة العامة الروسية بخصوص اعتقال موكله لمدة شهرين لمواصلة النظر في مسألة تسليمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: انترفاكس

 

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