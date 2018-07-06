الجيش السوري على مشارف معبر نصيب الحدودي مع الأردن

يواصل الجيش السوري تقدمه في الجنوب السوري، حيث أصبح على بعد 3 كم عن معبر نصيب الحدودي الاستراتيجي مع الأردن، بعد أن سيطر على 8 مخافر حدودية كان يديرها المسلحون.

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وأفادت دائرة الإعلام الحربي المركزي السوري بأن وحدات من الجيش بسطت سيطرتها على 8 مخافرحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا، ابتداءا من النقطة 70 وإلى النقطة 63.

كما سيطر الجيش السوري على قرية المتاعية وسد المتاعية شرقي منفذ نصيب، وصارت قواته على بعد 3 كم عن معبر نصيب.

#بيارق_الجنوب

صيدا بوابة الوصول الى معبر نصيب بيد ابطال جيشنا البطل

عظة كوساية ومعبر نصيب بايدين جيشنا البطل

قولوا الله يارجال pic.twitter.com/ZEUPRIXnyO — عبودي عبودي عبودي (@FUojPgzLm7x9OZD) 5 июля 2018 г.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وحدات من الجيش قضت على آخر تجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" في بلدة النعيمة على الأطراف الشرقية لمدينة درعا.

كما أكد قيادي في القوى الرديفة للجيش السوري بحديث لـ"رويترز"، أن قوات الجيش في جنوب البلاد تتقدم عند الحدود الأردنية وسيطرت على مجموعة من القرى، وستصل قريبا إلى معبر نصيب الحدودي الاستراتيجي، وأن الجيش السوري وحلفاءه في محافظة درعا سيصلون إلى المعبر خلال وقت قصير".

وذكرت قناة "الميادين" أن سيارات محملة بالمواد الإغاثية والطبية والمحروقات دخلت إلى البلدات والقرى التي انضمت إلى المصالحات في ريف درعا.

وكان الجيش السوري قد واصل تقدمه في الريف الشرقي لمدينة درعا في الأيام الأخيرة، وطهر نحو 60% من مساحته من المسلحين.

المصدر: وكالات