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المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل

أخبار العالم العربي

المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل
Reuters Thierry Gouegnon
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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نفى المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخليفي، وجود أي نوع من التطبيع الاقتصادي أو غيره مع إسرائيل.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة مساء الخميس: "بخصوص ما يسجل في بعض التقارير حول صادرات منشؤها بلدنا وتصل إلى إسرائيل، أؤكد أن المغرب ليس له علاقات رسمية من أي نوع كان مع إسرائيل".

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وتابع الخليفي أن "هناك شبكات دولية تنشط عبر دول أخرى كمحطات عبور من أجل الالتفاف على هذا الأمر، وليست هناك أي علاقات رسمية بين البلدين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن صادرات المغرب إلى إسرائيل ارتفعت من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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