قوات هادي: مقتل وجرح 25 حوثيا بمعارك في الضالع وسط اليمن

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل وإصابة 25 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمعارك في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قواته في القطاع الغربي بمريس أفشلت تسللا للمليشيا الحوثية، في مواقع الرحبة والصلول بمنطقة سون الواقعة غرب مريس"، مشيرا إلى أن معارك عنيفة دارت بالتزامن في قرية رمة وجبلي ناصة ومرمق.

وأكد الموقع على أن "المعارك أسفرت عن مقتل 17 من الحوثيين وإصابة 8 آخرين".

من جانبه، قال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني إن "عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد سوف يسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها، كما أنه سيؤدي إلى قطع خطوط إمداد االحوثيين من زبيد إلى التحيتا والجراحي علاوة على تأمين خطوط إمداد القوات المشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي".

وأكد الكوكباني، أن الحوثيين يخسرون كثيرا في الساحل الغربي وأن قواتهم فقدت فاعليتها بسبب النقص الكبير في صفوف المقاتلين.

وهاجم مسلحو "أنصار الله" مساء الأربعاء، مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة مريس بمديرية قعطبة، تمكنوا خلاله من السيطرة على نقيل الحيافي شمال مريس.

ويقدم التحالف العربي، منذ مارس عام ،2015 دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتمثل بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد، مثل حضرموت.

المصدر: سبوتنيك