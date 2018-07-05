// 26.06.2018 по тикету 15478
سطو مسلح على مرتبات حكومية في عدن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh2p
أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مجهولين قاموا بسطو مسلح في عدن جنوبي البلاد، ونهبوا خلاله 23 مليون ريال يمني (حوالي 91 ألف دولار) من مرتبات موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في الهيئة، قوله إن المسلحين اعترضوا سيارة أمين الصندوق في الهيئة أثناء توجهه إلى مكتب البريد في مديرية خور مكسر لتسليم المرتبات"، موضحا أنهم قاموا بنهب المبلغ تحت تهديد السلاح .
وبين المصدر أن المسلحين استغلوا غياب مرافقة الحماية الأمنية المعتادة، لأمين الصندوق.
المصدر: وسائل إعلام يمنية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)