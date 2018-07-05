سطو مسلح على مرتبات حكومية في عدن

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مجهولين قاموا بسطو مسلح في عدن جنوبي البلاد، ونهبوا خلاله 23 مليون ريال يمني (حوالي 91 ألف دولار) من مرتبات موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في الهيئة، قوله إن المسلحين اعترضوا سيارة أمين الصندوق في الهيئة أثناء توجهه إلى مكتب البريد في مديرية خور مكسر لتسليم المرتبات"، موضحا أنهم قاموا بنهب المبلغ تحت تهديد السلاح .

وبين المصدر أن المسلحين استغلوا غياب مرافقة الحماية الأمنية المعتادة، لأمين الصندوق.

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المصدر: وسائل إعلام يمنية