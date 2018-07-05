وزير دفاع أنصار الله يتوعد التحالف بمفاجآت!

توعد وزير دفاع الحوثيين اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالمفاجآت، ووجه لهما تحذيرا شديد اللهجة.

وحذر اللواء العاطفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، السعودية والإمارات وحلفاءهما من التمادي في غطرستهم بحق اليمن، الذي كان وسيبقى صامدا حرا لإرادته في الكرامة والاستقلال مهما كانت التضحيات، حسب قوله.

ولفت إلى أن رمال وشواطئ الجبهة الساحلية في اليمن أصبحت مقبرة للغزاة، وسيسجل معاركها التاريخ في أنصع صفحاته.

وقال: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا من التعالي والاستكبار على شعبنا وسفك دماء أبنائه الأبرياء من النساء والأطفال، وإنكم بعدوانكم على اليمن تخدمون مصالح قوى الاستعمار وعلى رأسها أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل".

وتوعد وزير الدفاع التحالف بأن هناك الكثير من المفاجآت في انتظاره، قائلا: "مقتضيات معركة النفس الطويل قد ترسخت عوامل انتصارها واستمراريتها ولا يمكن للعدو التأثير على فعاليتها المتجددة القوية والرادعة، والله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء".

المصدر: وكالات