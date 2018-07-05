تظاهرات في جنوب العراق احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة

شهدت محافظة البصرة في أقصى جنوب العراق، اليوم الخميس، تظاهر الآلاف من شبابها احتجاجا على عدم توفر فرص العمل وتفاقم البطالة في البلاد.

وقال محمد سمير وهو ناشط حقوقي شارك في التظاهرات لـRT إن "الآلاف من شباب محافظة البصرة تظاهروا للتعبير عن غضبهم من البطالة التي يعيشونها، فبعضهم تخرج منذ أكثر من 10 سنوات ولم يحصل على وظيفة".

تظاهرات اهالي #البصرة بخصوص البطالة قنبلة موقوته ستمتد لبقية محافظات #العراق، وعلى صانع القرار سرعة اطفائها قبل ان تتسع نارها..



اليوم في البصرة وغدا في عموم محافظات الوطن، فالازمات في تزايد والمسؤول غافل عن رعيته. pic.twitter.com/fy5bW27I4H — ياسر العبادي (@alabbadiyasser) July 5, 2018

وأضاف: "لم يُقابل المحتجون أي مسؤول حكومي، وحاولوا امتصاص غضبهم من من خلال توزيع نماذج تعيين حكومي، لكنهم رفضوا التعامل معها".

وفي ذات الوقت شهدت محافظة ميسان، جنوب شرقي العراق، تظاهرات المئات من سُكانها احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء في المحافظة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت هُناك إلى 50 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

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المصدر: RT