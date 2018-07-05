 
مباشر

إيران تقطع الكهرباء عن العراق

أخبار العالم العربي

إيران تقطع الكهرباء عن العراق
Reuters Khalid Al Mousily
اللجوء إلى طرق عدة لمحاربة لهيب الصيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh0m

دعت وزارة الكهرباء العراقية المواطنين إلى زيادة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف العبء الحاصل على المنظومة الكهربائية نتيجة إيقاف تجهيز الطاقة الكهربائية من إيران.

وقالت الوزارة في بيان إن عجزا في تجهيز الطاقة الكهربائية بلغت قدرته (1000) ميغاواط، بسبب قطع إيران للشبكة، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز المدن الجنوبية (البصرة والناصرية والعمارة) بالطاقة الكهربائية.

وأضافت الوزارة أن العمل جاري بالتنسيق مع الجانب الإيراني لإعادة هذه الخطوط إلى العمل.

يذكر أن العراق يشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وفي كافة مناطقه، وهو ما يدفع الناس إلى الحاجة بشكل مستمر للتيار الكهربائي لتشغيل أجهزة التبريد.

ويعاني العراق منذ التسعينات من شح في توليد الطاقة الكهربائية ولعدة أسباب لم تجد حلولا حتى الآن رغم صرف مبالغ ضخمة لإعادة تأهيل محطات الكهرباء.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معلومات قد لا تعرفها عن «كأس بطولة العالم»