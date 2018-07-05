إيران تقطع الكهرباء عن العراق

دعت وزارة الكهرباء العراقية المواطنين إلى زيادة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف العبء الحاصل على المنظومة الكهربائية نتيجة إيقاف تجهيز الطاقة الكهربائية من إيران.

وقالت الوزارة في بيان إن عجزا في تجهيز الطاقة الكهربائية بلغت قدرته (1000) ميغاواط، بسبب قطع إيران للشبكة، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز المدن الجنوبية (البصرة والناصرية والعمارة) بالطاقة الكهربائية.

وأضافت الوزارة أن العمل جاري بالتنسيق مع الجانب الإيراني لإعادة هذه الخطوط إلى العمل.

يذكر أن العراق يشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وفي كافة مناطقه، وهو ما يدفع الناس إلى الحاجة بشكل مستمر للتيار الكهربائي لتشغيل أجهزة التبريد.

ويعاني العراق منذ التسعينات من شح في توليد الطاقة الكهربائية ولعدة أسباب لم تجد حلولا حتى الآن رغم صرف مبالغ ضخمة لإعادة تأهيل محطات الكهرباء.

المصدر: وكالات