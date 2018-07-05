الموساد يستعيد ساعة الجاسوس إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق

احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجهاز الموساد بعد تمكنه في عملية خاصة من استعادة ساعة يد ارتداها الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق عام 1965.

وقال نتنياهو في تغريدة: "أهنئ مقاتلي الموساد على إعادتهم إلى إسرائيل ساعة يد صديقنا العزيز إيلي كوهين.. كان هذا عملا حازما وشجاعا، هدفه الوحيد إعادة تذكار لمحارب عظيم أسهم إسهاما كبيرا في تعزيز أمن الدولة.. سوف نتذكره دائما".

אני מברך את לוחמי המוסד על שהשיבו לישראל את שעון היד של יקירנו אלי כהן ז״ל. זאת הייתה פעולה נחושה ואמיצה שכל מטרתה היא להשיב לישראל זיכרון מלוחם גדול שתרם רבות לביטחון המדינה. נזכור אותו תמיד pic.twitter.com/w1bXJpSlr6 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 5 июля 2018 г.

وفي نفس السياق، قال رئيس الموساد يوسي كوهين: "لن ننسى إيلي كوهين أبدا.. تراثه الذي يتميز بالإخلاص وبالحزم وبالشجاعة وبحب الوطن هو تراثنا. نحن على اتصال دائم وحميم مع زوجته وعائلته. إيلي ارتدى ساعة اليد هذه في سوريا حتى قبض عليه وكانت الساعة جزءا من هويته العربية المزيفة".

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المصدر: وكالات