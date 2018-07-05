مقتل 23 من مسلحي "داعش" شرق أفغانستان

قتل 23 عنصرا من داعش بينهم قيادي في هجوم نفذته القوات الحكومية على مخابئ التنظيم شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة نانغرهار شرقي أفغانستان عطا الله خوجياني إن "23 مسلحا من بينهم قيادي بارز في تنظيم "داعش" قتلوا بعد أن استهدفت قوات الحكومة مخابئ التنظيم اليوم (الخميس)".

وأضاف المتحدث أن ثلاثة مسلحين من حركة طالبان قتلوا صباح الخميس بينهم القيادي البارز سيء السمعة ملا حكيم الله، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة خوجياني شرق أفغانستان.

ولم يعلق مسلحو طالبان بعد على هذه الأنباء.

كما لم يعلق تنظيم "داعش" المنافس الذي عادة ما يشتبك مع طالبان وقوات الحكومة.

المصدر: وكالات