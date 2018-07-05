مغردون سعوديون يكشفون شابا يستغل الأطفال جنسيا عبر ألعاب البلاي ستيشن

تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر ممارسات شاب يطلق عليه اسم "طمبق"، يقوم باستدراج واستغلال الأطفال جنسيا عبر ألعاب البلاي ستيشن.

ويظهر المقطع المتداول ممارسات الشاب وأحاديثه، مستغلا الأطفال جنسيا، وهو ما دفع متداولي المقطع لتدشين هاشتاغ باسم "طمبق"، لتحذير أولياء الأمور وسرعة القبض عليه.

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وأكد مغردون تقديمهم بلاغات ضد الشاب "طمبق"، في حين نقلت صحيفة "سبق" عن مصادر أمنية سعودية تأكيدها أن القضية متابعة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الجرائم يعاقب عليه القانون السعودي وفقا لثلاثة أنظمة، نظام الحماية من الإيذاء وذلك لكون المجني عليه طفلا، ونظام مكافحة التحرش بظروفه المشددة للعقوبة لكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وأيضا نظام الجرائم المعلوماتية لنشر محتوى الجريمة.

المصدر: "سبق"