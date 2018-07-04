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وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه في غزة

أخبار العالم العربي

وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه في غزة
AFP MAHMUD HAMS
مواجهات في غزة (صورة من الأرشيف)
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توفي مساء اليوم الاربعاء شاب فلسطيني متأثرا بالجروح التي أصيب بها أثناء المواجهات في ذكرى يوم النكبة على حدود قطاع غزة يوم 14 مايو الماضي.

ونقلت وكالة "معا" عن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة قوله: "الفتي محمود ماجد الغرابلي (16 عاما) استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في الرأس شرق غزة في الرابع عشر من مايو الماضي".

وبالتالي ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في المواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود غزة إلى 136 قتيلا، وإصابة أكثر من 15 ألف شخص بجروح.

ولا تزال احتجاجات الفلسطينيين في إطار "مسيرة العودة" مستمرة منذ أواخر مارس الماضي.

المصدر: معا

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