زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة طبريا

ضرب زلزال بقوة 4.2 حسب مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مناطق شمال إسرائيل دون الإبلاغ لغاية الآن عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأفاد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي بأن سكان الشمال شعروا بالهزة، التي وقعت في الساعة 4:50 فجر اليوم. كما جاء في بيان صدر عن المعهد أن مركز الهزة وقع إلى الشمال من بحيرة طبريا وعلى عمق أربعة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبعد الهزة الأرضية الأولى بنحو ثماني دقائق تلتها هزة أخرى أخف رصدت بقوة 3.2 حسب مقياس ريختر. وفي السابعة إلا عشر دقائق صباحا بتوقيت القدس قال سكان في شمال إسرائيل إنهم شعروا بهزات إضافية خفيفة.

فيما أعلنت الأرصاد الفلسطينية أن السكان في مدن حيفا والعفولة والجليل وهضبة الجولان المحتلة وغيرها شعروا بامتداد الهزة التي ضربت إسرائيل صباح اليوم.

وفي سياق آخر، ضربت هزتان أرضيتان خفيفتان شمالي الأردن، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء الهزتين.

وقال مدير مرصد الزلازل في الأردن، محمود القريوتي، إن الهزة الأرضية الأولى "كانت ملموسة من قبل سكان شمال المملكة خاصة مدينة إربد وما حولها".

المصدر: i24 + الغد



