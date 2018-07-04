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سوريا توقع مذكرة تفاهم لإزالة الألغام مع الأمم المتحدة

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سوريا توقع مذكرة تفاهم لإزالة الألغام مع الأمم المتحدة
FACEBOOK/ @Mofaexsy
سوريا توقع مذكرة تفاهم في مجال إزالة الألغام مع الأمم المتحدة
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وقعت الحكومة لسورية في مقر وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام "UNMAS".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن مذكرة التفاهم وقع عليها من جانب دمشق نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومن الطرف الأممي أغنس ماركايلو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لنزع الألغام.

وتمنح هذه المذكرة، حسب "سانا"، لإدارة نزع الألغام "الحق في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لإزالة الألغام بهدف إنقاذ أرواح المواطنين السوريين من الآثار الخطيرة للألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة في الأماكن التي كانت تسيطر عليها خلال سنوات الأزمة في سوريا".

وأجرى الجانبان مباحثات تناولا فيها تطبيق أحكام مذكرة التفاهم من خلال التعاون بين سلطات سوريا ووحدة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة.

وأشار المقداد خلال اللقاء إلى أن سوريا بحاجة إلى جهود مخلصة من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة لإنجاز هذا التحدي الكبير.

من جانبها أوضحت ماركايلو أن توقيع هذه المذكرة يشكل بداية مشجعة كي تأخذ الأمم المتحدة الدور المطلوب منها في لفت انتباه المواطنين وتثقيفهم في مجال المخاطر التي تشكلها الألغام على حياتهم سواء كان ذلك في مدارس الأطفال أو في المدن والقرى والحقول الزراعية والمصانع وغيرها.

المصدر: سانا

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