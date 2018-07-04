المعارضة تعلن فشل المفاوضات مع ضباط روس جنوبي سوريا

ذكر متحدث باسم فصيل تابع للمعارضة السورية أن المفاوضات التي جرت بين الفصائل المسلحة وضباط روس بهدف إنهاء القتال في جنوب سوريا باءت بالفشل

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التابعة لـ"لجيش السوري الحر"، المدعو أبو شيماء، قوله إن المفاوضات التي نظمت في مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي فشلت بسبب إصرار الطرف الروسي على تسليم الفصائل أسلحتهم الثقيلة.

وكان المتحدث باسم جماعة "الجبهة الجنوبية" التابعة لـ"الجيش الحر"، إبراهيم الجباوي، قد أكد للوكالة أمس استئناف المفاوضات بين الطرفين بحثا عن اتفاق مصالحة في المنطقة، موضحا أن هذا الاتفاق يقضي بإلقاء عناصر المعارضة أسلحتهم في بلدات المنطقة وموافقتهم على "تسوية الأوضاع" ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها.

وكان المتحدث قد أعلن في 30 يونيو عن فشل المفاوضات بين الطرفين بسبب رفض المسلحين "مطالب روسيا بالاستسلام".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس انضمت نحو 30 بلدة وقرية في جنوب سوريا لسلطة الدولة الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز