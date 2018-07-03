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"الجبهة الجنوبية": استئناف المفاوضات مع عسكريين روس حول اتفاق المصالحة جنوب سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters Alaa Faqir
عناصر من المعارضة المسلحة في جنوب سوريا
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أفاد المتحدث باسم جماعة "الجبهة الجنوبية"، إبراهيم الجباوي، لوكالة "رويترز"، باستئناف المفاوضات بين المعارضة السورية وعسكريين روس جنوبي سوريا حول التوصل لاتفاق مصالحة في المنطقة.

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وأوضح الجباوي في حديث للوكالة أن الاتفاق، الذي يجري التفاوض حوله، يشمل إلقاء عناصر المعارضة أسلحتهم في بلدات المنطقة والموافقة على "تسوية أوضاعهم" ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها.   

وفي 30 يونيو أعلن الناطق الرسمي باسم "الجبهة الجنوبية"، التابعة لتنظيم "الجيش السوري الحر"، أن الاجتماع الذي عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع الحكومة انتهى بالفشل بعد رفض مطالب روسيا بالاستسلام.

وقال الجباوي، حسبما نقلته "رويترز": "الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا وهو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، ورفضنا ذلك".

ويشن الجيش السوري حملة عسكرية واسعة منذ 19 يونيو لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة السورية عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

وتجري المفاوضات بوساطة العسكريين الروس من مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية.

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وفي وقت سابق من اليومأعلن المركز في بيان عن انضمام 27 بلدة وقرية لعملية المصالحة.

وقال المركز في بيان: "على مدى الأسبوع الماضي، وبفضل المفاوضات التي أجراها مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، انضمت 27 بلدة وقرية مأهولة بالسكان في منطقة خفض التصعيد الجنوبية التي تضم محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، طوعا إلى نظام وقف إطلاق النار وعادت إلى سلطة الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية".

المصدر: رويترز + وكالات

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