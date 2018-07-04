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لافروف يعتبر انسحاب إيران من سوريا هدفا غير واقعي

أخبار العالم العربي

لافروف يعتبر انسحاب إيران من سوريا هدفا غير واقعي
Sputnik Ekaterina Chesnokova
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والأردن أيمن الصفدي في موسكو، 4 يوليو 2018
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه ليس من الواقعي توقع انسحاب إيران من سوريا، وأن لا تلعب دورا في المنطقة.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو، اليوم الأربعاء، إن مناقشة الموضوع الإيراني في وسائل الإعلام الغربية تتم في سياق "مبسط" للغاية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام هذه تقنع متابعيها بأنه يجب على إيران أن تغادر سوريا وفي هذه الحالة سيكون كل شيء على ما يرام.

وأضاف: "تشمل هذه المطالب ليس سوريا فحسب بل والمنطقة كلها. ويقال إن على إيران أن تنسحب من كل المناطق وأن تعمل في إطار حدودها، وفي هذه الحالة سيعم السلام في كل مكان. من المفهوم أنه أمر لا يمكن تحقيقه. وليس من الممكن حل مشاكل المنطقة دون مشاركة أكبر دولها بما فيها إيران والسعودية الأردن ومصر وغيرها من بلدان المنطقة".

نوفوستي

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