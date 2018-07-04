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شابان سعوديان ينقذان رجلا من الموت في الربع الخالي (فيديو)

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شابان سعوديان ينقذان رجلا من الموت في الربع الخالي (فيديو) شابان سعوديان ينقذان خمسينيا من الهلاك بصحراء الربع الخالي
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أقدم شابان يعملان في القطاع الأمني السعودي، على إنقاذ رجل خمسيني من الموت، بعد أن تاه في صحراء الربع الخالي لأكثر من 24 ساعة ونفد منه الماء والطعام.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للحظة العثور على الرجل وسط الصحراء، وهو في حالة انهيار تام وخوف شديد، وكان يرتعش من شدة البرد قبل أن يقوم الشابان بتدفئته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

المصدر: سبق

// 26.06.2018 по тикету 15478

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