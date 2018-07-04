// 26.06.2018 по тикету 15478
شابان سعوديان ينقذان رجلا من الموت في الربع الخالي (فيديو)
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أقدم شابان يعملان في القطاع الأمني السعودي، على إنقاذ رجل خمسيني من الموت، بعد أن تاه في صحراء الربع الخالي لأكثر من 24 ساعة ونفد منه الماء والطعام.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للحظة العثور على الرجل وسط الصحراء، وهو في حالة انهيار تام وخوف شديد، وكان يرتعش من شدة البرد قبل أن يقوم الشابان بتدفئته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
المصدر: سبق
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