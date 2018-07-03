إلقاء القبض على "سفاح النساء" في مصر! (فيديو)

تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على شخص أطلق عليه اسم "سفاح النساء"، بعد تداول مقاطع فيديو له يجرح النساء في مصر من الخلف.

وعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي مقطع فيديو للمتهم بطعن عدد من السيدات بآلة حادة أثناء سيرهن في الشارع في مناطق حساسة من الجسد في منطقة روض الفرج شمالي القاهرة.

ويظهر في الفيديو المتهم وهو ينتظر السيدات في الشارع وبمجرد عبورهن من أمامه يطعنهن من الخلف، ومن ثم يستقل سيارته ويهرب.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاعتداء على 3 سيدات في منطقة روض الفرج بدافع الانتقام، مؤكدا أنه كان يرتكب جرائمه تحت تأثير المواد الكحولية، التي يتناولها كما اعترف بالقضايا المتهم فيها، التي بلغت 21 قضية، آخرها قضية سرقة.

المصدر: يوتيوب