بعد حادث مماثل في أربيل.. انفجارات تهز مخزنا للبيشمركة في السليمانية

بعد أيام من حصول حادث مماثل في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، هزت سلسلة انفجارات قوية إحدى ضواحي السليمانية إثر نشوب حريق داخل مستودع أسلحة وعتاد تابع للقوات الكردية "البيشمركة".

ونشر نشطاء محليون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تسجل لحظة وقوع الانفجارات ليلة أمس في منطقة طاسلوجة عند مدخل السليمانية، مؤكدين إجلاء السكان من المنازل المحيطة بموقع الحادث.

وأكد مسؤول إعلام وحدة "قوات 70" في "البيشمركة"، أحمد لطيف، لشبكة "رووداو"، إصابة أربعة مقاتلين، بينهم ضابط، جراء الحادث، مضيفا أن لجنة خاصة قد شُكّلت للتحقيق في الحريق التي لا يزال الغموض يكتنف سببه.

من جانبه، ذكر مسؤول إعلام شرطة السليمانية العميد سردار محمود للشبكة أن المستودع كان يحتوي على أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وكانت مدينة أربيل قد شهدت السبت الماضي اندلاع حريق في أحد مخازن الأسلحة التابعة لـ"البيشمركة"، ما أسفر عن سلسلة انفجارات متتالية ألحقت ضررا بعدد من المنازل القريبة.

المصدر: وكالات