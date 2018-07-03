ضابط أردني: عشرات الآلاف فروا من معارك درعا إلى الشريط الحدودي مع الأردن

تستمر أزمة النازحين السوريين الفارين من المعارك جنوب البلاد في التفاقم، وسط دعوات أممية للأردن لفتح حدوده أمامهم للخروج من مناطق النزاع.

وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، العميد خالد المساعيد، اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 90 ألف نازح سوري على الشريط الحدودي للأردن.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالته لشؤون اللاجئين، وجها دعوة إلى الأردن لفتح الحدود أمام السوريين الذين يحاولون الخروج من النزاع المتصاعد في جنوب البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن عدد النازحين السورين الذين اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب غرب سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين في المنطقة ارتفع إلى 270 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن أحدث أرقام لدى المنظمة الدولية تفيد بأن "عدد النازحين في الجنوب السوري تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي".

وقد أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأسبوع الماضي، أن بلاده ليس بإمكانها استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وأن حدود الأردن ستبقى مغلقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة يمكنها مساعدة اللاجئين السوريين داخل بلادهم.

المصدر: RT + وكالات