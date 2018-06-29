الأردن: ليس بإمكاننا استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن عدد اللاجئين وصل إلى الحد الأقصى، الذي يمكن لبلاده استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة.

وطالب الصفدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعدم الضغط على الأردن بشأن اللاجئين السوريين على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إن الأردن يجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري، مؤكدا أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد لهم في بلادهم أولوية، يعمل الأردن على تحقيقها من خلال اتصالاته مع مختلف الأطراف الفاعلة.

Jordan engaging all parties to end fighting, protect civilians in south #Syria. Host to 1.3m Syrians, we are at capacity. We’ll keep doing all we can for them. But we can’t host more. UN can help IDPs inside Syria &we’ll fully help. We’re doing all we can. Others need to do same — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 26 июня 2018 г.

وأكد الصفدي في تغريدة على صفحته في "تويتر" أن حوالي 1.3 مليون سوري في الأردن، وأن عمان تنسق مع الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع في الجنوب السوري، ولوقف القتال وحماية المدنيين ووصول كل المساعدات اللازمة للسوريين هناك.

Discussed situation South #Syria with UNSG @antonioguterres. Stressed urgency of ceasefire, mechanisms to protect civilians & support them inside Syria. Jordan in talks with Russia, opposition to help in reaching a ceasefire. Press statement below https://t.co/g85Dy69fYIpic.twitter.com/j4ptrCXuGp — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 29 июня 2018 г.

هذا ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأردني موسكو في الرابع من يوليو القادم لإجراء محادثات، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول منطقة "خفض التصعيد" جنوب سوريا وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

المصدر: RT