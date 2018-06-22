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الصفدي: عمّان تجري اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن الجنوب السوري

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الصفدي: عمّان تجري اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن الجنوب السوري
Reuters / Muhammad Hamed
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
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صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، بأن بلاده تقوم باتصالات مكثفة، من أجل الحفاظ على اتفاق "خفض التصعيد" في الجنوب السوري.

وقال الوزير الأردني في تغريدة على تويتر: "يجري الأردن اتصالات مكثفة مع شريكيه في اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بهدف الحفاظ على الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تم بموجبه".

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وأضاف الصفدي: "نتابع التطورات الميدانية، ونؤكد ضرورة احترام الاتفاق، ونعمل للحيلولة دون تفجر العنف، وحدودنا ومصالحنا محمية".

ويشهد الجنوب السوري، الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفا لإطلاق النار تطبيقا لاتفاقية ثلاثية وقعت من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن في  يوليو 2017، بإدراج هذه المناطق في مفاوضات أستانا برعاية روسية إيرانية تركية كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة

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