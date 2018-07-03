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تقرير: بريطانيا فقدت طائرة عسكرية جراء حادث في البادية السورية

أخبار العالم العربي

تقرير: بريطانيا فقدت طائرة عسكرية جراء حادث في البادية السورية
Reuters Shamil Zhumatov
طائرة C130 Hercules
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أكد تقرير إعلامي بريطاني أن سلاح جو المملكة المتحدة فقد إحدى طائرات الشحن التابعة له جراء حادث وقع في البادية السورية.

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "The Sunday Times" بأن طائرة من طراز "C-130J Hercules" تعرضت لإصابات ملموسة إثر هبوط اضطراري، أثناء تنفيذها عملية خاصة في المنطقة.

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وأوضحت الصحيفة أن الطائرة كانت تقل على متنها أثناء الحادث مجموعة من عناصر القوات الخاصة البريطانية، بعد تنفيذهم عملية سرية في الأراضي السورية لم تُكشف ملابساتها، وذلك دون شرح ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بين العسكريين.

وذكرت الصحيفة أن سلاح الجو البريطاني شطب بعد الحادث الطائرة التي تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار، وكانت تُستخدم في العمليات العسكرية بسوريا والعراق.

وجاء في التقرير أيضا أن الطيران البريطاني شن في الشهر الماضي غارة على قوات موالية للحكومة السورية قرب الحدود مع العراق والأردن.

المصدر: The Sunday Times

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