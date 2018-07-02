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ترحيل طوعي لـ9 آلاف مهاجر من ليبيا

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ترحيل طوعي لـ9 آلاف مهاجر من ليبيا
Reuters / Hani Amara
ترحيل طوعي لـ9 آلاف مهاجر من ليبيا
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين، ترحيل نحو 9 آلاف مهاجر من ليبيا في الأشهر الستة الأولى من العام 2018، في إطار برنامج "العودة الطوعية" الذي تديره المنظمة.

وقال منسق برنامج "العودة الطوعية" في المنظمة جمعة بن حسن، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول للعام الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية بلغ 8938 مهاجرا.

وأضاف بن حسن أن هذه الإحصائية تمثل جنسيات 30 دولة من قارتي إفريقيا وآسيا.

وأشار إلى أن هذه الأعداد خاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، ولا تتضمن حصيلة المهاجرين الذين تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلهم إلى "بلد ثالث" ضمن برنامجها الخاص بإعادة توطين فئات المهاجرين "الأكثر ضعفا".

ورحّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي العام الماضي في إطار برنامج "العودة الطوعية"، وتأمل أن يرتفع هذا العدد إلى 30 ألفا في 2018.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر حيث يعيشون في ظروف صعبة تدفعهم أحيانا إلى اختيار العودة الطوعية.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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