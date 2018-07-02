بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. عباس يستقبل رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي.

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وأطلع عباس العمادي على آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.

من جهته أكد السفير العمادي التزام قطر بدعم الشعب الفلسطيني عبر الشرعية الفلسطينية، وجهود الرئيس محمود عباس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وجاء اللقاء إثر رسالة احتجاج بعثت بها "لجان المقاومة في فلسطين" إلى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، احتجاجا على تصريحه عن مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بحثا عن صفقة إنسانية حول القطاع.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أكد أن حركة حماس تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بحثا عن "صفقة" حول قطاع غزة، وذلك بعلم الإدارة الأمريكية.

وصرح العمادي، في مقابلة أجرتها معه وكالة "شينخوا" الصينية أنه لا يوجد حتى الآن أي صفقة بين حماس وإسرائيل وأن مباحثات تجري بين الطرفين للوصول إلى هذه الصفقة بعلم الأمريكيين.

المصدر: وكالات