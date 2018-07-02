لجان المقاومة الفلسطينية لمسؤول قطري: دماء شعبنا أغلى من مشاريعك

بعثت "لجان المقاومة في فلسطين" برسالة إلى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، احتجاجا على تصريحه عن مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بحثا عن صفقة إنسانية حول القطاع.

وشددت "لجان المقاومة"، حليف حماس، في بيان صحفي أصدرته اليوم على أنه لا يمكن مقايضة أو بيع كرامة الشعب الفلسطيني ودماء أبنائه وحقوقه التاريخية بالمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن تصريحات الدبلوماسي القطري تعبر عن حالة "الانسياق المشين" من بعض الحكومات العربية مع "صفقة القرن" التي تعمل الولايات المتحدة على إعدادها.

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ووصف البيان خطة السلام هذه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنها خبيثة وتستهدف القضية الفلسطينية وتطمس هوية الشعب الفلسطيني، متهما الدبلوماسي القطري بـ"السير في الركب الأمريكي".

وجاء في البيان أن دماء الشعب الفلسطيني أغلى من مشاريع العمادي والتي يحاول من خلالها فرض نفسه وصيا على قطاع غزة ووسيطا للمبادرات الدولية، مضيفا: "من يقف مع شعبنا في جهاده ونضاله لاسترداد حقوقه فله التحية والتقدير من شعبنا ومقاومته، ومن يريد موقف الحياد أو موقف الشريك في المؤامرة فلن يغفر له شعبنا وأمتنا التي ستقاتل حتى النصر".

وجاءت هذه الانتقادات شديدة اللهجة تعليقا على التصريحات التي أدلى بها العمادي أمس لوكالة "شينخوا" الصينية، حيث أكد أن المفاوضات غير المباشرة جارية بين "حماس" وإسرائيل من أجل إبرام صفقة لحل الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك بعلم من الولايات المتحدة.

المصدر: سوا