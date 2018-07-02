مصدر أمني لـRT : داعش يتحشد في قرى جنوب محافظة كركوك

قال ضابط في شرطة محافظة كركوك، اليوم الأثنين، إن تنظيم "داعش" يتحشد في قرى جنوب المحافظة، في محاولة لإعادة تنظيم عناصره والقيام بعمليات "إرهابية".

وأوضح الضابط الذي رفض الكشف عن إسمه لـRT إن "التنظيم يُخطط لاستهداف المؤسسات الحكومية في المحافظة، وينشط الآن في القرى التي تقع جنوب كركوك، والمناطق التي تربط محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى".

وأضاف أن "تنظيم داعش يُحاول التواجد داخل المناطق السكنية وهُناك حواضن مازال يستخدمها"، مبيناً أن "التنظيم يعتمد على مفارزه المكونة من 5 - 7 أشخاص في تنفيذ عملياته، لسهولة هروبهم وذوبانهم مع سُكان تلك القرى".

يذكر أن تنظيم "داعش" نفذ خلال الأسابيع الماضية عددة من الهجمات داخل كركوك ، أبرزها عملية اختطاف المدنيين عبر سيطرات تفتيش وهمية.

المصدر: RT







