زيارة غير معلنة لظريف إلى مسقط

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة لم يعلن عنها رسميا، والتقى نظيره العماني يوسف بن علوي.

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وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة عدد من المسؤولين في البلدين. ولم يتم الإعلان عن الزيارة مسبقا، ولم تعلق الخارجية الإيرانية على الخبر.

يذكر أن مسقط سبق أن لعبت دور الوسيط بين إيران وأمريكا في بدء المفاوضات السرية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، التي قادت فيما بعد إلى توقيع الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني.

المصدر: وكالات