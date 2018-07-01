المرشح السابق للرئاسة المصرية: أسعى لتشكيل معارضة تساند السيسي

أكد المرشح الرئاسي السابق للرئاسة المصرية موسى مصطفى موسى، الأحد، أنه يسعى لتشكيل معارضة وطنية تقف الى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال موسى مصطفى موسى في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "إن المعارضة التي أسعى لتشكيلها سوف تكون مهمتها الوقوف بجانب الرئيس السيسي والعمل على التصدي لكل ما يحدث من إرهاب، والسعي لإيجاد حلول إيجابية للأزمات".

وشدد على أن الدولة لا يمكن أن تستمر بجناح واحد ولكنها في حاجة لمعارضة حقيقية تساندها.

وأشار إلى أنه سيعلن عن تشكيله إئتلاف للمعارضة الوطنية خلال أسبوعين، وسيتشكل هذا الإئتلاف من 30 حزبا سياسيا.

المصدر: موقع "المصريون"