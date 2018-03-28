موسى مصطفى موسى لـRT: إذا خسرت فممكن أن أعمل مع السيسي للمساعدة بتحقيق الإنجازات التنموية

كشف موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المصرية عن حزب الغد ومنافس الرئيس المصري الحالي، عن خططه قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة النهائية.

وأكد موسى في تصريحات خاصة لـ"RT": "لن أقبل بوظيفة وزير في الحكومة إذا خسرت الانتخابات المصرية، لكن من الممكن أن أقوم بتأسيس مجموعة استشارية للرئيس المصري وملاصقته للعمل على الإنجازات التنموية الجديدة."

وأشار موسى إلى أنه هناك 60 مليون مواطن مصري مسجل في الانتخابات لهم حق التصويت، مؤكدا أنه يتمنى أن يشارك 30 أو 35 مليون ناخب في هذه الانتخابات وأن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات على حد قوله.

وقال المرشح الرئاسي المصري:" إذا لم أفز بالانتخابات الرئاسية المصرية أتمنى أن أحصل على الأقل على نسبة 25% من الأصوات، لكي اكمل مسيرتي في الحياة السياسية لأن هذه النسبة دليل من الناس على رغبتهم في أن أعمل في المسيرة السياسية."

وأوضح موسى أنه دخل هذه الانتخابات لكي يفوز بها، وليس لمجرد المشاركة، مؤكدا أن برنامجه الرئاسي قوي ويستطيع من خلاله سد فجوات كبيرة في الاقتصاد المصري، ومنافسة المرشح عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT