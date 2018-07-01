نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من 7000 مريض في صنعاء

أطلقت وزارة الصحة في صنعاء نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من 7000 مريض بالفشل الكلوي يعانون من نقص الأدوية والمحاليل اللازمة.

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وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، من أن حياة مرضى الغسيل الكلوي وزراعة الكلى في اليمن تزداد سوءا وتعقيدا يوما بعد آخر، لافتة إلى أن "استمرار العدوان والتصعيد الأخير في الساحل الغربي زاد الأمر سوءا، وأقفلت بعض مراكز الغسيل الكلوي أبوابها".

وشددت على أن "مرضى الغسيل الكلوي وزراعة الكلى باتوا مهددين بالموت في كل لحظة كنتيجة مباشرة للحصار الذي جعل من مسألة الحصول على خدمات التداوي والعلاج أمرا في غاية الصعوبة"، وأفادت بأن "أكثر من 2200 مريض من زارعي الكلى يحتاجون إلى العلاج اللازم للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت الوزارة أن أكثر من 7300 مريض بالفشل الكلوي يحتاجون إلى غسيل دوري في وقت محدد، بإجمالي احتياج سنوي 700 ألف جلسة غسيل، فيما أصبح العجز 50%، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على اليمن توفي 1200 مريض من مرضى الفشل الكلوي.

المصدر:RT