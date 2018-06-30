التحالف العربي: دخول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء الصليف غرب اليمن

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دخول سفينة مساعدات إنسانية تركية إلى ميناء الصليف الواقع تحت سيطرة الحوثيين غربي البلاد.

وأوضح التحالف العربي في بيان صدر عنه اليوم السبت أن السفينة التركية INCE INEBOLU وصلت إلى الميناء لتفريغ حمولتها من القمح هناك، مشيرا إلى أنها "كانت قد تعرضت لهجوم من الميليشيا الحوثية" أثناء توجهها إلى الصليف.

وتابع التحالف أنه تم "تقديم تسهيلات إصلاح أضرار السفينة التركية بميناء جازان" جنوب غربي السعودية وإصدار تصاريح لتفريغ حمولتها.

ويمر اليمن، منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وقوات الحوثيين من جهة أخرى، التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح ، الذي قتل في 4 ديسمبر الماضي جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في سبتمبر 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها مواقع عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.

وفرض التحالف العربي، منذ بدء عملياته العسكرية، حظرا جويا وبريا وبحريا، على معظم الأراضي اليمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء بغية "منع تهريب السلاح".

وأعلنت الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما يعاني أكثر من 22 مليون مواطن في البلاد من الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية