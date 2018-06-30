مصدر: تسريبات عن بدء تنفيذ أوامر القبض على أعضاء في برلمان العراق

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم السبت، عن تسريبات تتحدث عن بدء تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة سابقا بحق بعض أعضاء مجلس النواب العراقي اعتبارا من غد الأحد.

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وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، إن "هناك تسريبات بأن أعضاء مجلس النواب الذين عليهم أوامر قبض سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم غد الأحد".

وتأتي هذه التسريبات بعد أن أعلن البرلمان العراقي في وقت سابق من السبت انتهاء عمله رسميا بدورته الحالية إثر اتخاذ قرار حول عدم تمديد صلاحيات مجلس النواب وسط التحضيرات لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الماضية.

ويواجه عدد من النواب دعاوى قضائية في المحاكم العراقية بتهم مختلفة أبرزها "التشهير والتسقيط".

المصدر: السومرية نيوز + وكالات