البرلمان العراقي يعلن رسميا انتهاء عمله للدورة الحالية

أعلن مجلس النواب العراقي رسميا، اليوم السبت، انتهاء عمله في دورته الحالية بعد وقف تمديد عمر البرلمان وسط التحضيرات لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الماضية.

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وأعلن البرلمان العراقي في بيان أصدرته دائرته الإعلامية: "أنهى مجلس النواب العراقي دورته الانتخابية الثالثة بعقد جلسة تداولية برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور 127 نائبا لتصويب العملية الانتخابية".

ونقل البيان عن حمودي قوله إن "العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكا بها، سواء عند الحكومة بأجهزتها المتعددة، أو من قبل مجلس النواب الذي ثبت وجود خلل وتجاوزات على حقوق المواطن وأصبح الجميع سواء من نال الثقة أو لم ينل أمام مسؤولية حفظ ثقة الناس بمجلس الوزراء".

وتابع أن "اكتشاف ما جرى في صناديق الاقتراع يحتاج إلى وقت طويل، مما يؤشر على وجود توافق لمرور العملية الانتخابية بأقل وقت ممكن".

وأضاف حمودي: "فكرة تمديد مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن لم نجد في الدستور أي فسحة تتيح التمديد، مما أدى لحذف الفكرة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، والاكتفاء بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الاقتراع".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو الماضي، وأثار اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى انتقادا وجدلا كبيرين عقب إعلان النتائج.

المصدر: موقع البرلمان العراقي + وكالات