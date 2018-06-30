قتيلان و8 جرحى بانفجار عرضي في غزة

لقي فتيان مصرعهما وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مدينة غزة مساء اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وأوضحت "معا" أن الانفجار وقع في منزل لعائلة العرعير بحي الشجاعية شرق المدينة وأدى لاندلاع حريق كبير أوقع إصابات في صفوف المواطنين.

وأورد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، أن الفتيين مؤيد حيد حلس (17 عاما)، وضياء ماجد العرعير (17 عاما) توفيا جراء الحادث، فيما أصيب 8 أشخاص آخرون بجروح وحروق مختلفة، لا يزال 3 منهم بحالة حرجة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي أن الانفجار وقع في منزل يعود لعائلة العرعير بحي الشجاعية؛ بسبب وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية، مشيرا إلى أنه أوقع عددا من الضحايا والإصابات.

فيما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية عن شهود عيان أن حريقا ضخما رافقته سحب دخان تصاعدت من موقع الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان لإخلاء المصابين والسيطرة على النيران المشتعلة.

المصدر: وكالات