وكالة: عباس رفض استقبال مبعوثي ترامب

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا من مبعوثي البيت الأبيض، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، لزيارته في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدر فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، وغرينبلات، مبعوث البيت الأبيض للمفاوضات الخاصة، أعربا عن رغبتهما في زيارة الرئيس الفلسطيني والاطمئنان عليه عقب مغادرته المستشفى في رام الله إثر تعرضه لوعكة صحية أواخر الشهر الماضي، لكن عباس رفض استقبالهما.

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وشدد عباس، حسب المصدر، على أن هذا الرفض جاء بسبب "وجود قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة الإدارة الأمريكية لمواقفها المنحازة لإسرائيل".

وزار كوشنر وغرينبلات في وقت سابق من الشهر الجاري الشرق الأوسط بجولة إقليمية شملت عددا من الدول العربية في خطوة يعتقد أن هدفها كسب الدعم العربي لخطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعمل البيت الأبيض على إعدادها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رفضها لأي وساطة أمريكية في المفاوضات مع تل أبيب، احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

المصدر: الأناضول